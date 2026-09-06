Son dakika: Trabzonspor evinde farka koştu! Gençlerbirliği karşısında 5 gollü zafer

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma Papara Park'ta oynandı.
Müsabakada Çağdaş Altay düdük çaldı. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Hüseyin Aylak üstlendi.
VAR'da Manuel Schuttengruber, AVAR'da ise Anıl Usta görev aldı.
Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında 5-0'lık skorla kazandı.
Trabzonspor'un gollerini 5 ve 22. dakikalarda Paul Onuachu, 14. dakikada penaltıdan Muhammed Salah, 59. dakikada Ernest Muçi ile 78. dakikada Franculino Dju kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 7'ye yükseltti. Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı.
Trabzonspor - Gençlerbirliği: 5-0
Goller: 5' Paul Onuachu, 14' Muhammed Salah (P), 22' Paul Onuachu, 59' Ernest Muçi, 78' Franculino Dju
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi, Salah, Aral Şimşir, Onuachu.
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Fıratcan Üzüm, Thalisson, Goutas, Pedro Pereira, Oğulcan Ülgün, Koita, Diabate, Gouveia, Tongya, Traore.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Trabzonspor, ilk atağında golü buldu. Aral Şimşir'in soldan ortasında arka direkte yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top, sağ üst köşeden filelere gitti: 1-0.
12. dakikada Nwaiwu, ceza alanı içinde topa vururken Fıratcan Üzüm'ün müdahalesi sonrası yerde kaldı. Bir süre devam eden oyunu karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay, Video Yardımcı Hakem sisteminden gelen uyarıyla durdurdu. Daha sonra pozisyonu izleyen Altay, penaltı noktasını gösterdi. 14'üncü dakikada Onuachu'nun bıraktığı penaltıyı kullanan Muhammed Salah, topu kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelere yolladı: 2-0.
20. dakikada Traore'nin şutunda kaleci Onana sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.
22. dakikada Trabzonspor farkı 3'e yükseltti. Pina'nın sağdan yerden ortasında savunmanın müdahale edemediği topu Onuachu, yerden bir vuruşla filelerle buluşturdu: 3-0.
27. dakikada Aral Şimşir'in pasında ceza alanı sol çaprazında Muçi'nin şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere çeldi.
30. dakikada Diabate'nin ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Onana topu çeldi.
33. dakikada soldan ceza alanına giren Aral Şimşir'in şutunda top yan direkten döndü. Daha sonra savunma topu kornere gönderdi.
38. dakikada sağdan ceza alanına giren Oğulcan Ülgen'in şutunda, kaleci Onana yatarak topu çeldi.
43. dakikada sakatlanan Onuachu'nun yerine Dju oyuna dahil oldu.
45. dakikada orta alanda savunmanın arkasında aldığı topla ceza alanına girerek kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kalan Dju'nun şutunda meşin yuvarlak, İrfan Can'dan döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Amedspor'a 2-1 yenildiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak göreve getirilen Hüseyin Çimşir, 1'i zorunlu olmak üzere 3 oyuncuyu değiştirdi.
Bordo-mavili çalıştırıcı, Cabral'ın yerine Pina'yı, Melih Kabasakal'ın yerine Ozan Tufan'ı sahaya sürerken sakatlanan Saviolo'nun yokluğunda Aral Şimşir'i görevlendirdi.
Trabzonspor'da göreve gelen Hüseyin Çimşir, orta alanda Ozan Tufan'ı tercih etti.
Ligin ilk 3 haftasında sadece 40 dakika forma giyen Ozan Tufan, bu sezon ilk kez ilk 11'de görev aldı.
Pina ise ilk haftadaki Kasımpaşa maçının ardından tekrar ilk 11'e döndü.
Trabzonspor, transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Franculino Dju ve Ali Habeşoğlu'nu maç kadrosuna aldı.
Bordo-mavili takımın yeni transferleri 21 kişilik maç kadrosunda yer alarak yedek kulübesinde oturdu.
Trabzonspor'da Batagov, Okay Yokuşlu, Malinovskyi, Saviolo ve Folcarelli olmak üzere 5 oyuncu forma giyemedi. Ayrıca yabancı kontenjanı nedeniyle Mendy ve Bouchouari de kadroda yer almadı.
Trabzonsporlu taraftarlar, Ferencvaros ve Başakşehir maçında olduğu gibi Gençlerbirliği karşılaşmasına da büyük ilgi gösterdi.
Bordo-mavili taraftarlar, stadın büyük bölümünü doldurarak takımlarına destek verdi.
Az sayıda konuk ekip taraftarı da misafir takım tribününde yer alarak takımlarını Trabzonspor deplasmanında yalnız bırakmadı.