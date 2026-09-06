Son dakika: Trabzonspor evinde farka koştu! Gençlerbirliği karşısında 5 gollü zafer

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Amedspor'a 2-1 yenildiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak göreve getirilen Hüseyin Çimşir, 1'i zorunlu olmak üzere 3 oyuncuyu değiştirdi.

Bordo-mavili çalıştırıcı, Cabral'ın yerine Pina'yı, Melih Kabasakal'ın yerine Ozan Tufan'ı sahaya sürerken sakatlanan Saviolo'nun yokluğunda Aral Şimşir'i görevlendirdi.

Trabzonspor'da göreve gelen Hüseyin Çimşir, orta alanda Ozan Tufan'ı tercih etti.

Ligin ilk 3 haftasında sadece 40 dakika forma giyen Ozan Tufan, bu sezon ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Pina ise ilk haftadaki Kasımpaşa maçının ardından tekrar ilk 11'e döndü.