Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Talisca’dan olay mesaj
Giriş Tarihi: 6.09.2026

Talisca’dan olay mesaj

Talisca’dan olay mesaj
  • ABONE OL
F.Bahçe'den istemediği halde Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Jazira'ya gönderilen Anderson Talisca, dün sarı-lacivertlilerin Beşiktaş yenilgisinden sonra sosyal medya hesabından olay yaratan bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı yıldız, "Ne ekersen onu biçersin. Başarılı olmak mı istiyorsun? Doğru şeyleri yap, alçakgönüllülük ve karakterle, kendi egonun peşinden sürüklenmeden... Sonunda, tutumlarımız her zaman gerçekte kim olduğumuzu ortaya koyar" ifadelerini kullandı. Talisca bu sezon F.Bahçe'de çıktığı 7 maçta 5 gol atmayı başarmıştı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Talisca’dan olay mesaj
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA