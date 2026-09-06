Talisca’dan olay mesaj

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

F.Bahçe'den istemediği halde Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Jazira'ya gönderilen Anderson Talisca, dün sarı-lacivertlilerin Beşiktaş yenilgisinden sonra sosyal medya hesabından olay yaratan bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı yıldız,Başarılı olmak mı istiyorsun? Doğru şeyleri yap, alçakgönüllülük ve karakterle, kendi egonun peşinden sürüklenmeden... Sonunda, tutumlarımız her zaman gerçekte kim olduğumuzu ortaya koyar" ifadelerini kullandı. Talisca bu sezon F.Bahçe'de çıktığı 7 maçta 5 gol atmayı başarmıştı.