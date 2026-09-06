Trabzonspor’da Wagner Pina’dan teknik direktör sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'nin 5-0 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor'un savunma oyuncusu Wagner Pina, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pina, hafta boyunca iyi çalışarak maça hazırlandıklarını belirterek, "Tabii ki daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim ama bu da bu sürecin bir parçası. Hafta boyunca iyi bir şekilde çalışıp maça hazırlandık. Futbolda böyle şeylerin olabileceğini biliyorum. Her hocanın farklı bir tarzı ve farklı bir fikri olabiliyor. Bizim yapmamız gerekense antrenmanlarda her zaman çalışıp kendimizi hazır tutmak" dedi.



Yeni teknik heyetin kısa sürede çok fazla değişiklik yapmasının mümkün olmadığını ifade eden Pina, "Hocamız da bize az bir süremiz olduğunu ve çok fazla değişiklik yapamayacağını söyledi. Biz de sadece bildiğimiz şeyleri yaparak bugün başarıya ulaştık" ifadelerini kullandı.

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