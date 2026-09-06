UEFA siyonist yapıların etkisi altında

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile eşleşmesi, UEFA'nın İsrail politikasını yeniden gündeme getirdi. Rusya'ya savaş nedeniyle dört yıldır yaptırım uygulayan UEFA, Gazze'deki katliamlara rağmen İsrail'e karşı kılını kıpırdatmıyor

Bu sessizliğin sebebi Siyonist lobilerin gücü... İşgal altındaki topraklarda faaliyet gösteren küresel markalar, UEFA'nın en önemli sponsorları arasında! İsrail Futbol Federasyonu Başkanı Moshe Zuares da UEFA'nın en önemli karar mekanizmasında yer alıyor



Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile eşleşmesi, iki yıl önce yaşanan Maccabi Tel Aviv krizini yeniden gündeme getirdi. Türkiye'nin güvenlik endişesi nedeniyle karşılaşmanın İstanbul dışında oynanması ihtimali bulunuyor. Böyle bir karar alınırsa Beşiktaş, kendi sahasında oynamanın en büyük avantajlarından biri olan taraftar desteğini kaybedecek. Ancak bu eşleşmenin asıl dikkat çekici tarafı, bir maçın nerede oynanacağından çok daha büyük bir soruyu ortaya çıkarıyor: Avrupa futbolunda İsrail'in gücü gerçekten sahada mı, yoksa masada mı? Çünkü İsrail futbolunun Avrupa'daki sportif ağırlığı sınırlı. İsrail kulüpleri Avrupa'nın futbol devleri arasında değil. Şampiyonlar Ligi'nin gediklileri değiller. Milli takım da Avrupa futbolunun üst sıralarında yer alan ülkelerden biri değil. Buna rağmen İsrail futbolu UEFA sisteminin dışında değil. Tam tersine, İsrail Futbol Federasyonu Başkanı Moshe Zuares, UEFA'nın en üst karar organlarından biri olan Yürütme Komitesi'nde görev yapıyor. Üstelik İsrail'in UEFA'daki varlığı yalnızca bir yönetici koltuğundan ibaret değil. Avrupa futbolunun dev sponsorluk ekonomisi de bu tablonun diğer tarafını oluşturuyor. UEFA'nın milyonlarca taraftara ulaşan organizasyonları, dünyanın en büyük şirketlerinin milyarlarca euro'luk ticari anlaşmalarıyla ayakta duruyor. Bu şirketlerin bir bölümünün İsrail'de doğrudan ticari faaliyetleri bulunuyor. Böylece sahadaki sportif güç ile masadaki ekonomik ve kurumsal güç birbirinden ayrılıyor.

UEFA BUNU HEP YAPIYOR!

Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı maç bugün için UEFA'nın resmi fikstüründe İstanbul'da görünüyor. Ancak karşılaşmanın nerede oynanacağı konusundaki güvenlik değerlendirmesi Türkiye açısından belirleyici olacak. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen de kura sonrasında kulübün İstanbul'da oynama konusunda UEFA'ya başvuracağını açıkladı. Bu tartışmanın bir de geçmişi var. 2024-25 sezonunda Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile eşleşti. İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma, Türkiye'de oynanmasına güvenlik gerekçesiyle izin verilmemesi üzerine Macaristan'ın Debrecen kentine taşındı. Üstelik Macar makamlarının kararıyla maç seyircisiz oynandı. Beşiktaş 28 Kasım 2024'teki karşılaşmayı 3-1 kaybetti. Siyah-beyazlılar böylece yalnızca kendi sahasının ve taraftarının avantajını kaybetmekle kalmadı, Avrupa Ligi'nde doğrudan rakibine karşı önemli bir fırsatı da yitirdi.

AYNI İHTİMAL YENİDEN GÜNDEMDE

Türkiye'nin güvenlik endişesi elbette tartışılmaz. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşın ve Türkiye-İsrail ilişkilerindeki gerilimin ortasında İsrail takımının İstanbul'da oynayacağı bir maçın güvenlik boyutu bulunuyor. Ancak bu kararın sportif sonucu da açık: Beşiktaş kendi evinde oynayamazsa, rakibine karşı sahip olması gereken tribün ve saha avantajının önemli bir bölümünü kaybedecek.



ADRESİ ORTA DOĞU, KONUMU AVRUPA!

İsrail'in UEFA'daki konumu başlı başına ilginç bir tarihsel hikâyeye sahip. İsrail coğrafi olarak Avrupa'da değil. Ülke Ortadoğu'da bulunuyor. İsrail Futbol Federasyonu geçmişte Asya Futbol Konfederasyonu'nda yer aldı. Ancak 1974'te siyasi nedenlerle AFC'den ayrıldı. Sonraki yıllarda İsrail futbolu Avrupa organizasyonlarına dahil olmaya başladı ve 1994'te UEFA'nın tam üyesi haline geldi. İsrail'in UEFA'ya üyeliği bugün tartışma konusu değil. İsrail kulüpleri UEFA'nın kulüp organizasyonlarında mücadele ediyor, milli takım Avrupa elemelerinde yer alıyor. Fakat Gazze'de yaşanan katliamlar sonrasında tartışma yeniden başladı. Ama UEFA içindeki temsil gücüyle İsrail yine yaptırıma uğramadı.



UEFA'NIN CAN SİMİTLERİ: MASTERCARD VE PEPSİ!

UEFA'nın en büyük futbol organizasyonlarından birinin sponsoru Mastercard'ın İsrail'de ayrı bir operasyonu bulunuyor ve şirketin İsrail'e yönelik resmi internet sitesi faaliyetlerini sürdürüyor. Mastercard 2023'te Tel Aviv'de Priceless platformunu İsrail'de kullanıma açtığını duyurdu. Şirketin İsrail'deki faaliyetleri kendi resmi kanallarında açıkça görülüyor. PepsiCo da, UEFA'nın 2024-27 dönemindeki resmi ortaklarından biri. UEFA bunu açıkça duyurdu. Şirketin İsrail'in Lehavim kentindeki üretim tesisi de mevcut. PepsiCo ayrıca 2018'de İsrail merkezli SodaStream'i 3,2 milyar dolarlık anlaşmayla satın aldı. PepsiCo Foundation, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrasında, İsrail ve Gazze'deki insani yardım kuruluşlarına 1 milyon dolar bağış taahhüt etti. Tabi dünyaya pek duyurulmayan bir gerçek var: Gazze'ye yapılan yardımlar, İsrail'in kontrolünde dağıtılıyor. Bir nevi kuzuları kurda teslim etmek gibi...



İŞTE O İSİM: MOSHE ZUARES

İsrail Futbol Federasyonu Başkanı Moshe Zuares, 3 Nisan 2025'te UEFA Yürütme Komitesi'ne seçildi. UEFA'nın resmi yapılanmasına göre Yürütme Komitesi, UEFA'nın en önemli yönetim organlarından biri. Komitede UEFA Başkanı ile birlikte en fazla 20 üye bulunuyor. Zuares de bugün bu kurulun üyeleri arasında yer alıyor. Yani İsrail futboluyla değil lobisiyle Avrupa futbolunun en üst karar mekanizmasının içinde. Üstelik Zuares yalnızca UEFA'daki bir koltuğun sahibi değil. İsrail'in Avrupa futbolundan dışlanmasına yönelik tartışmalarda ülkesinin futbol sistemini savunan en önemli isimlerden biri. Filistin Futbol Federasyonu'nun İsrail'in uluslararası futboldan uzaklaştırılması yönündeki girişimlerine İsrail Futbol Federasyonu karşı çıktı. Zuares de İsrail futbolunun uluslararası organizasyonlardaki yerini koruması için yürütülen mücadelenin içinde yer aldı. Elbette İsrail, siyonizmin en önemli gücü olan parayı da UEFA'da söz sahibi olmak için kullanıyor. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere organizasyonlarının arkasında dünyanın en büyük şirketleri bulunuyor. Sponsorlar arasında İsrail'de doğrudan ticari faaliyetleri bulunanlar var.



RUSYA'YA YAPTIRIM, İSRAİL'E KIYAK!

UEFA kura çekiyor. İsrail takımı Avrupa kupasında yer alıyor. Türkiye güvenlik değerlendirmesi yapıyor. Eğer maç İstanbul'dan çıkarılırsa bedelini Beşiktaş ödüyor. Peki bütün bunların en başındaki karar neden hiç tartışılmıyor? UEFA, İsrail takımını neden Avrupa futbolunun içinde tutuyor? Avrupa futbolunda bu sorunun cevabını ararken Rusya ile İsrail arasındaki fark kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tam kapsamlı işgalinin ardından UEFA, Rus milli takımlarını ve kulüplerini organizasyonlarından men etti. Bu karar 2026-27 sezonunda da devam ediyor. Rus kulüpleri Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alamıyor. İsrail konusunda ise aynı karar alınmadı. Üstelik 2025'te konu UEFA'nın gündemine kadar geldi. İsrail'in Avrupa futbolundan uzaklaştırılması için baskı arttı ve UEFA'nın İsrail'in üyeliğini askıya alıp almamayı görüşmesi bekleniyordu. Reuters, UEFA'nın Eylül 2025'te İsrail'in Avrupa futbolundan uzaklaştırılması konusunda acil bir oylamayı değerlendirdiğini bildirdi. Ancak süreç daha sonra ertelendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör