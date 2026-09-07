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Giriş Tarihi: 7.09.2026

7 gollü maçta kazanan Batman

7 gollü maçta kazanan Batman
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Batman Petrolspor evinde Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti. Bol golün çıktığı müsabakada ev sahibinin gollerini 16. dakikada Ramazan Civelek kendi kalesine, 46 ve 64'te Polat Yaldır ve 49'da Pedrinho kaydetti. İstanbul ekibinde ise 48'de Cenk Tosun, 54'te Pesic ve 56'da Traore'nin golleri yeterli olmadı. Puanını 16'ya çıkartan Batman 5 maç üst üste galibiyet alırken 8 puanda kalan Karagümrük 3 haftadır kazanmayı unuttu. Diğer sonuçlar: Antalya-Sivas: 1-2, Muğlaspor-Vanspor: 2-2.
#BATMAN PETROLSPOR #FATİH KARAGÜMRÜK #CENK TOSUN

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7 gollü maçta kazanan Batman
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