7 gollü maçta kazanan Batman

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Batman Petrolspor evinde Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti.
Bol golün çıktığı müsabakada ev sahibinin gollerini 16. dakikada Ramazan Civelek kendi kalesine, 46 ve 64'te Polat Yaldır ve 49'da Pedrinho kaydetti. İstanbul ekibinde ise 48'de Cenk Tosun
, 54'te Pesic ve 56'da Traore'nin golleri yeterli olmadı. Puanını 16'ya çıkartan Batman 5 maç üst üste galibiyet alırken 8 puanda kalan Karagümrük 3 haftadır kazanmayı unuttu. Diğer sonuçlar:
Antalya-Sivas: 1-2, Muğlaspor-Vanspor: 2-2.