Alanyaspor, Rizespor deplasmanında galip!

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Carlos Fernandes'in ortasnda kafa vuruşunu gerçekleştiren Fatih Aksoy'un şutunda top direkten döndü.

17. dakikada köşe vuruşunda topu başına geçen Laçi'nin, ceza sahasına havadan gönderdiği pasında, kale sahasında yükselerek kafa vuran Sagnan'ın şutunu, Alanyaspor savunmasında Lima ayağıyla uzaklaştırdı.

52. dakikada Çaykur Rizespor atağında orta sahadan gönderilen pasla sağ kanatta topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının sağ çaprazından şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

57. dakikada konuk ekibin atağında ceza sahasının sağ çaprazından Makouta'nın pasında topla buluşan Ruan'ın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

70. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Konuk ekibin sağ taraftan kazandığı köşe atışını Hadergjonaj kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında topu uzaklaştırmak isteyen Ariss, kafayla ters bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

90+3. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının sağ çaprazından içeriye gönderdiği topa Sowe kafayı vurdu. Kaleci Victor gole izin vermedi.

Corendon Alanyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör