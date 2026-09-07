Atila Gerin: Hedefimiz belli!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'u 3-0 yendi. Maçın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok zorlu bir maç oynayacaklarının bilincinde olduklarını belirten Gerin, "Maça gelirken çok güçlü ve çok kuvvetli bir kadrosu olan, fakat kadrosunun karşılığında puanları alamayan bir takımla oynayacağımızın bilincindeydik. Çünkü geçen sene final oynamış, bu sene de çok ciddi takviyeler yapmış, her bölgede çok ciddi kadro derinliği olan, hepsinin 11 oyuncusu olabileceği bir kadro derinliği olan takımla oynadık. Onun için böyle bir galibiyet bizim için çok önemli oldu; çok kıymetli, çok değerli. Biz biraz pasa önem veren bir takımız, biraz oralardan sekteye uğradı ama yine de çok memnunum ciddiyetlerinden. Oyunun en azından kırmızı karta kadar olan bölümünde yapmak istediğimiz bütün planlamalara harfiyen uymalarından dolayı çok memnunum ve hepsine çok teşekkür ediyorum. 3-0 olunca kolay gibi bir galibiyet gözüküyor ama buradan 3-0 galibiyetle dönmek de kolay değil. Erokspor da bundan sonra mutlaka toparlanacaktır bu kadro kalitesiyle. Biz işimize bakacağız. Zaten hedefimiz belli. Üstüne koya koya gideceğiz. Yeni oyuncularımız var. O oyuncuları da bir uyum sürecine, bir an önce takıma uyum sağlaması için çalışmalara tabi tutacağız. İnşallah en kısa zamanda daha iyi, daha güçlü, özlenen bir Kayserispor ortaya çıkartmaya çalışacağız" diye konuştu.

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