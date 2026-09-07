Beşiktaş’ta herkes golcü!

VLAHOVIC BAŞI ÇEKİYOR

Başı ise Çorum FK karşılaşmasında hattrick yapan ardından Fenerbahçe derbisinde de galibiyeti getiren vuruşu yapan Vlahovic çekti. Gollerin 11'i asistlerle geldi. Hem gol atıp hem de asist yapan oyuncusu sayısının 4 olması dikkat çekici. Gol pasında öne çıkan isim ise Junior Olaitan. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde de etkileyici bir performans ortaya koyan Beninli futbolcu, takım arkadaşlarına 4 kez asist yaptı.