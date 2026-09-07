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Giriş Tarihi: 7.09.2026 15:09

Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

DHA
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret!
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF 2'nci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu da yer aldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını temenni ederken, Türkiye Futbol Federasyonu'na da başarı dileklerini iletti.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'ya A Milli Takım forması hediye etti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret!
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