Eyvah eyvah!

Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti buruk sevince dönüştü. Sarı-kırmızılı takım, zorlu karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'dan gelen haberle sarsıldı ve Şampiyonlar Ligi sınavı öncesi moraller bozuldu. Başakşehir maçının 33. dakikasında sakatlanıp yerini Barış Alper'e bırakan Osimhen ile ikinci yarıda devam edemeyen Lemina'nın dün MR'ı çekildi. İki futbolcuda da sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edildi. Yaklaşık 3 hafta takımını yalnız bırakacakları öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'in yokluğunda Barış Alper ya da Deniz Gül'ü forvete hazırlayacak. Son zamanda stoperde oynayan Lemina'nın formasını Abdülkerim giyecek. Galatasaray'da önceki gün de Singo'nun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda kanama tespit edilmiş ve ekimde sahalarda döneceği kaydedilmişti.

SAVUNMADA KIRMIZI ALARM!

Ligde ilk 4 maçta 6 gol yiyen Galatasaray'da savunma iyi sinyaller vermiyor. Sporting karşılaşması öncesi bu durum, teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor. Lemina'nın da sakatlığıyla iyice moraller bozulurken kaptanlar Abdülkerim Bardakcı başta olmak üzere Kaan Ayhan ve Lucas Torreira takımı Şampiyonlar Ligi maçına odaklanmaları yönünde motive ediyor.

SPORTİNG'DEN MESAJ: HAZIRIZ

Sporting'in Avustralyalı kanat oyuncusu Nestory İrankunda, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacakları Galatasaray karşılaşması öncesi konuştu. Zorlu maça hazır olduklarını belirten 20 yaşındaki futbolcu, "Elbette Nacional galibiyeti bize ekstra güven verdi. Herkes çok mutlu ve çok heyecanlıydı. Çarşamba günü büyük bir takıma karşı oynayacağım için ben de çok heyecanlıyım. Ancak biz de büyük bir takımız ve Galatasaray'a karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz" yorumunda bulundu.