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Giriş Tarihi: 7.09.2026 09:23

Fenerbahçe'de o isim ilk 11'i unuttu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Roma maçını kazanarak derbideki mağlubiyeti telafi etmek isteyen Fenerbahçe'de tecrübeli oyuncunun uzun süredir ilk 11'de yer almaması dikkat çekiyor.

UĞUR ÇEM Futbol
Fenerbahçe’de o isim ilk 11’i unuttu!
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Fenerbahçe, bu transfer döneminde savunmaya Nathan Ake ve Kojo Oppong'u alırken başkan Aziz Yıldırım, önceki gün taraftarının sesine kulak verdi.

Yıldırım, "Stoper eksik diyorlar, aldık. Şimdi Mert Müldür diye bir oyuncu var. Niye faydalanmıyoruz? Önemli olan kadroda olan Türk çocuklarını hazırlamak ve onları kazanmak" diyerek oyuncusuna sahip çıktı.

FORMAYI UNUTTU

Nelson Semedo'nun arkasında kalan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon hiç sakatlık yaşamamasına rağmen adeta formayı unuttu. Teknik direktör İsmail Kartal, Mert'e Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig dahil 10 maçta sadece 4 kez şans verdi. 1 defa ilk 11'de görev yaparken 3 karşılamada sonradan oyuna girdi ve hiç 90 dakikayı tamamlayamadı. 1.84'lük milli futbolcu, sağ bekin dışında stoper mevkinde de forma giyebiliyor.

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A MİLLİ TAKIM'A DÜZENLİ ÇAĞIRILIYOR

Mert, bu sezon hariç son iki senede Fenerbahçe'de toplamda 84 karşılaşmaya çıktı. Geçen sezon Tedesco yönetiminde 33 maçta görev alırken 19'unda ilk 11'deydi. Ağları 1 kez sarsarken 2 de asist gerçekleştirmişti.

Önceki dönem ise Mourinho liderliğinde kariyer sezonunu geçirdi. Portekizli ile 2024-25 ile 2025-26'nın başında 51 müsabakada şans bulurken 3 golün yanı sıra 4 de asiste imza atmıştı. A Milli Takım'a da davet edilen Fenerbahçeli futbolcu, Ay-Yıldızlılar'ın son 13 maçının 10'unda düzenli forma giyme imkânı buldu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ŞAMPİYONLAR LİGİ #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE

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Fenerbahçe'de o isim ilk 11'i unuttu!
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