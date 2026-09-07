Fenerbahçe’de o isim ilk 11’i unuttu!

FORMAYI UNUTTU

Nelson Semedo'nun arkasında kalan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon hiç sakatlık yaşamamasına rağmen adeta formayı unuttu. Teknik direktör İsmail Kartal, Mert'e Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig dahil 10 maçta sadece 4 kez şans verdi. 1 defa ilk 11'de görev yaparken 3 karşılamada sonradan oyuna girdi ve hiç 90 dakikayı tamamlayamadı. 1.84'lük milli futbolcu, sağ bekin dışında stoper mevkinde de forma giyebiliyor.