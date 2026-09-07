Fenerbahçe’den 8 sezon sonra en kötü başlangıç!

18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor.

İlk 4 maçta 2 galibiyet alan İsmail Kartal'ın ekibi, lider G.Saray'ın 4 puan gerisine düştü. Eleştirilere maruz kalan sarı-lacivertliler, 2018-19'dan sonra en kötü başlangıcı yaptı.

O sene ilk 4 maçta 9 puan kaptıran Kanarya, Bursaspor'u 2-1 yenmesinin ardından Y.Malatyaspor'a 1-0, Göztepe'ye 1-0 ve Kayserispor'a 3-2 kaybetmişti.

Bu sezon ise Gençlerbirliği (2-1) ve Beşiktaş'a (2-1) boyun eğen F.Bahçe, sadece 6 puan toplayabildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör