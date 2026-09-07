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Giriş Tarihi: 7.09.2026 13:38

Fenerbahçe'nin Olimpiyat Akademisi Projesi’nde yıkım çalışmaları başladı!

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin yenileme ve dönüşüm projesi kapsamında hayata geçirilecek Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Olimpiyat Akademisi Projesi'nde ilk adım atıldı.

AA
Fenerbahçe’nin Olimpiyat Akademisi Projesi’nde yıkım çalışmaları başladı!
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Fenerbahçe, yenileme ve dönüşüm projesi kapsamında yeniden inşa edileceği duyurulan Metin Aşık Kamp Binası'nın yıkımına başlandığını açıkladı.

Kamp binası tamamlanmasının ardından futbol akademisi ve kadın futbol takımının kullanımına sunulacak.

Yeni kamp binasında sporcuların antrenman yapabilecekleri, konaklayabilecekleri ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanların yanı sıra teknik ekip ve sağlık ekibinin kullanımına yönelik bölümler yer alacak.

Dereağzı'nda aşama aşama hayata geçirilecek Olimpiyat Akademisi Projesi kapsamında zemin iyileştirmeleri, yapıların yeniden inşası gibi adımlar atılacak. Projede her şube için yeterli sayıda barınma ve sosyal alanlar yer alıyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE

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Fenerbahçe'nin Olimpiyat Akademisi Projesi’nde yıkım çalışmaları başladı!
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