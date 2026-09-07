Fırtına yıktı geçti

SALAH RESİTALİ

Bordo-mavililerin, süper yıldızı Muhammed Salah, ligde gollerine devam ediyor. Dün akşam penaltıdan ağları sarsan Mısırlı futbolcu, sadece ilk haftada 1-1 sona eren Kasımpaşa maçında sessiz kaldı. Toplamda ise 4 gole ulaştı. 2000-2001'den bu yana Trabzonspor formasıyla ilk 11 çıktığı ilk üç maçta 4 gol atan ilk yabancı olan Salah ayrıca ilk asistini yaptı.

ONUACHU'YA NAZAR DEĞDİ

Paul Onuachu, 8 maçlık gol orucuna dün son verdi. Ağları iki kez sarsarak takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olan Nijeryalı oyuncu, bundan önceki son golünü geçen sezon 4 Nisan 2026 tarihinde Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada atmıştı (156 gün). Onuachu ayrıca 11 maç aradan sonra bir maçta iki gol birden kaydetti. Tecrübeli futbolcu, daha önce 9 Nisan 2026 tarihinde 3-1 kazanılan karşılaşmada aynı performansı sergilemişti. Sakatlık yaşayan 32 yaşındaki yıldız, 43'te yerini Franculino'ya bıraktı. Başkan Ertuğrul Doğan, Onuachu'yu oyundan çıkarken ayakta alkışladı.

İLKLERİN GECESİ

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Aral Şimşir, dün akşam sahanın en iyileri arasında yer aldı. 24 yaşındaki sol kanat, Onuachu'ya asist yapıp ilk kez skora katkı sağlarken bir şutu direkten dönünce, golü kaçırdı. Onuachu sakatlanınca ilk kez bordo-mavili formayı giyen Franculino da geceyi golle kapattı. Muçi de bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

ALKIŞLAR FİLENİN SULTANLARI'NA

Maç sırasında A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu skorborddan duyurulunca Papara Park'ta yer yerinden oynadı. Bordo-mavililer büyük sevinç yaşarken, Filenin Sultanları'nı ayakta alkışladı.