Gaziantep FK, Göztepe deplasmanında fişi ilk yarıda çekti!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Müsabaka Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynandı.

Karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çaldı. VAR'da Özgür Yankaya görev aldı.

Gaziantep FK, Göztepe deplasmanından 4-2 galip ayrıldı.

Gaziantep FK'nın gollerini 5. dakikada Halil Dervişoğlu, 10. dakikada Abena ile 34 ve 45+1. dakikalarda Kozlowski kaydetti. Göztepe'de fileleri 52 ve 90+2. dakikalarda Juan havalandırdı.