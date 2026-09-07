Trabzonspor'un teknik patronu Hüseyin Çimşir, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Maçla ilgili çok kısa bir süremiz vardı. Oyuncuların sadece enerjilerini yukarı çıkardık. Onlara ve başkana böyle güzel bir kadro kurduğu için teşekkür ediyorum. Her şeyi futbolcular yaptı, biz yardım etmeye çalıştık. Adım adım gidiyoruz. Hep beraber güzel yerlerde olacağız. Ciddi anlamda potansiyelli bir kadromuz var. Hayal satmıyorum. Takım halinde sadece bir idman yaptık. Bu oyunu 90 dakika oynamak mümkün değil. Parça parça oynayacağız" diye konuştu. Hüseyin Çimşir, Paul Onuachu'nun durumunun ciddi olmadığını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

SÜPER NÖBETÇİ

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından geçiş sürecinde teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir, ikinci döneminin ilk maçından alnının akıyla ayrıldı. Bordo-mavililerde 22'nci kez kulübede yer alan 47 yaşındaki hoca, 13'üncü galibiyetini elde etti. Çimşir'in 7 beraberliği bulunurken sadece 2 yenilgisi var.