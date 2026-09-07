Iğdır FK, İstanbulspor’u deplasmanda 90+8’de mağlup etti!

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Iğdır FK ile kozlarını paylaştı. Mücadele Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynandı.
Mücadelede Yiğit Arslan düdük çaldı. VAR'da Atilla Karaoğlan görev aldı.
Iğdır FK, İstanbulspor deplasmanında 2-1'lik skorla kazandı.
Iğdır FK'nın gollerini 28. dakikada Arda Çolak ile 90+8. dakikada Serdar Gürler kaydetti. İstanbulspor'da fileleri 90. dakikada Ömer Faruk Duymaz havalandırdı.
İstanbulspor'da Berk Ali Nizam, 90+4. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
Bu sonucun ardından Iğdır FK puanını 12'ye yükseltti.
İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.