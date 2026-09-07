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Giriş Tarihi: 7.09.2026 19:00

Iğdır FK, İstanbulspor’u deplasmanda 90+8'de mağlup etti!

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Iğdır FK, İstanbulspor deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Iğdır FK, İstanbulspor’u deplasmanda 90+8’de mağlup etti!
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İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Iğdır FK ile kozlarını paylaştı. Mücadele Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynandı.

Mücadelede Yiğit Arslan düdük çaldı. VAR'da Atilla Karaoğlan görev aldı.

Iğdır FK, İstanbulspor deplasmanında 2-1'lik skorla kazandı.

Iğdır FK'nın gollerini 28. dakikada Arda Çolak ile 90+8. dakikada Serdar Gürler kaydetti. İstanbulspor'da fileleri 90. dakikada Ömer Faruk Duymaz havalandırdı.

İstanbulspor'da Berk Ali Nizam, 90+4. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Iğdır FK puanını 12'ye yükseltti.

İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSTANBULSPOR #IĞDIR FK #1. LİG

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Iğdır FK, İstanbulspor’u deplasmanda 90+8'de mağlup etti!
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