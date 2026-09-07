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Giriş Tarihi: 7.09.2026 23:07

Joao Pereira: Rizespor çok fazla pozisyon üretemedi!

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Çaykur Rizespor maçından sonra konuştu.

İHA
Joao Pereira: Rizespor çok fazla pozisyon üretemedi!
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Akdeniz ekibinde Teknik Direktör Joao Pereira, karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Joao Pereira yaptığı açıklamada, "Bir kez daha maça iyi bir başlangıç yaptık. Kornerden bulduğumuz bir pozisyon var. İlk 10 dakika iyi futbol oynadık diyebilirim. Sonrasında bir anda özellikle top bizdeyken bir güven kaybı yaşadık, baskı şiddetimiz düştü. Birinci topları, ikinci topları kaybetmeye başladık. Oyundan düştük bu şekilde. Buna rağmen Rize çok fazla pozisyon üretemedi. Sadece kornerden buldukları bir pozisyon var, onu da Lima uzaklaştırdı. Ama yine de aslında bizim 10 dakikalık iyi başlangıcımıza Rize devreye kadar iyi bir yanıt verdi diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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Joao Pereira: Rizespor çok fazla pozisyon üretemedi!
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