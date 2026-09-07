Kartal’a İtaliano imzası

Vincenzo İtaliano, Türkiye'deki ilk derbisinde Fenerbahçe deplasmanından zaferle ayrıldı. Tecrübeli hoca, ortaya çıkardığı takımla geçmişin izlerini sildi ve camiaya geleceğe dair büyük umut verdi. İşte İtaliano'nun Beşiktaş'ı:

1- MAÇ RİTMİ VE UYUMU GELİŞTİRDİ

Yaz kampını erken başlattı. Takım 4 gün erken toplandı. Slovakya kampında 6 hazırlık maçı oynattı. İki kez bir günde çift maç alındı. Amacı talebelerine maç ritmi kazandırıp, uyumu geliştirmekti. İşi sıkı tuttu ve yüksek tempoda çift idmanlarla oyuncuların fiziksel gelişimlerini sağladı.

2- KAZANMA ALIŞKANLIĞI OLUŞTURDU

Siyah-beyazlıların hocası, bu sezon 10 maçın 8'inde galibiyet aldı, 2'sini kaybetti. 6 maçtan gol yemeden ayrılıp kazanma alışkanlığını geri getirdi. Bu durum, futbolcuları mental olarak yukarı çıkardı.

3- YERİNDE DURAN OYUNCU İSTEMİYOR

İtaliano'nun en takıntılı olduğu noktalardan biri de baskı ve mücadele. Antrenmanlarda dahi yerinde duran, yürüyen oyuncu görmek istemiyor. Çalışmalarda hatalı bir durum olduğunda oyunu durdurmuyor. Çift kale devam ederken futbolcuların yanına koşup yapmaları gerekenleri aktif olarak gösteriyor.

4- İŞİNE TAKINTI DERECESİNDE BAĞLI

Deneyimli hoca antrenman sahasına en erken gelen isim. Oyuncularından yarım saat önce sahada yerini alıp yapılacak çalışmaları bizzat kendisi ekibiyle birlikte organize ediyor. İdmanları asla kenardan izlemiyor. İşi yürüten ve yöneten hep kendisi oluyor.

5- BİRE BİR TEMAS KURUYOR:

Başarılı çalıştırıcı, sadece teknik ve taktiğe değil mentale de odaklı. Antrenmanlar bittikten sonra oyuncular önce yemeğe gidiyor ardından tesisten ayrılıyor. Ancak İtaliano her yemek sonrası takımdan bir, iki oyuncusunu "Nereye gidiyorsunuz, gelin biraz konuşalım" diyerek sohbete çağırıyor. Kadrosunun içerisinde yer alan her oyuncusuyla temas kuruyor ve onlarla vakit geçirmeye çalışıyor.

6- BİRLİKTE SAVUNMA, BİRLİKTE HÜCUM

İtalyan teknik adamın takıma aşıladığı bir diğer farklılık ise herkesin hem savunmada hem de hücumda çaba harcaması üzerine oldu. Bek oyuncularına sadece savunma, kanat oyuncularına ise sadece hücumda görevleri olmadığı düşüncesini yerleştirdi. Savunmacıların da hücuma katıldığı, kanat oyuncusunun savunmaya destek olduğu anlayışı ortaya çıkararak kompakt bir yapı inşa etti.

7- 25 FUTBOLCUYA FORMA VERDİ

Vincenzo İtaliano, sezon başından bu yana kadrosunda yer alan 25 oyuncuya forma şansı tanıdı. Mevcut kadroda sadece yedek kaleci Doğan Alemdar forma bulmadı. Tecrübeli teknik adam, antrenmanlarda da as takımın içerisine bazen az süre bulan genç oyuncuları koyarak herkese, her zaman hazır olmaları mesajını veriyor.

8- SAHADA 90 DAKİKA MÜCADELE

Beşiktaş geçtiğimiz sezon öne geçtiği maçlarda özellikle ikinci yarıyla birlikte oyundan düşüp skoru korumakta zorlandı ve birçok karşılaşmada da bu nedenle kayıp yaşamıştı. Ancak gelinen noktada rotasyonla birlikte fiziksel gücü yüksek bir takım ortaya çıkaran İtaliano, 90 dakika sahada mücadele eden ve ayakta takım inşa etti.