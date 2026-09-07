Kartal’dan dört oyuncuya neşter

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, perşembe günü Roma ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ilk karşılaşmasında kadroya neşteri vuracak. Performanslarından memnun olmadığı Semedo, İrfan Can, Oğuz ve Muriqi'i kulübeye çekecek. Semedo'nun yerine sağ bekte Mert Müldür'ü denemeyi planlayan deneyimli hoca, 10 numarada İrfan Can'ın formasını İsmail'e verecek. Sakat olan Asensio dönene kadar 6 numarada İsmail, merkez orta sahayı Kante-Guendouzi idare edecek. Sol kanatta Oğuz'un yerine Kerem veya Nene değerlendirilecek. Forvette ise Muriqi kulübeye geçecek ve Lukaku görev yapacak.

8 SEZON SONRA EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek F.Bahçe'de işler yolunda gitmiyor. İlk 4 maçta 2 galibiyet alan İsmail Kartal'ın ekibi, lider G.Saray'ın 4 puan gerisine düştü. Eleştirilere maruz kalan sarı-lacivertliler, 2018-19'dan sonra en kötü başlangıcı yaptı. O sene ilk 4 maçta 9 puan kaptıran Kanarya, Bursaspor'u 2-1 yenmesinin ardından Y.Malatyaspor'a 1-0, Göztepe'ye 1-0 ve Kayseri'ye 3-2 kaybetmişti. Bu sezon ise Gençlerbirliği (2-1) ve Beşiktaş'a (2-1) boyun eğen F.Bahçe, sadece 6 puan toplayabildi.