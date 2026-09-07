Kayserispor, Esenler Erokspor deplasmanında galip!

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşma Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynandı.
Mücadelede Ali Yılmaz düdük çaldı. VAR'da Ali Şansalan görev aldı.
Kayserispor, Esenler Erokspor deplasmanında 3-0 galip geldi.
Kayserispor'un gollerini 17 ve 33. dakikalarda Moreno ile 68. dakikada Seferi kaydetti.
Esenler Erokspor'da Faye, 57. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 13'e yükseltti.
Esenler Erokspor ise 4 puanda kaldı.