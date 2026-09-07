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Giriş Tarihi: 7.09.2026 23:08

Orhan Ak: Yeni bir hikâye başlattık!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, Göztepe maçından sonra konuştu.

İHA
Orhan Ak: Yeni bir hikâye başlattık!
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 4-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan AK, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün sahada müthiş bir oyun ve karakter ortaya koydular. Özellikle ilk yarıda mükemmele yakın bir performans sergiledik" dedi.

Göztepe gibi zor bir deplasmanda atılan dört golün önemine değinen Ak, "Göztepe gibi zorlu bir deplasmanda dört gol atabilmek her takımın harcı değildir. Ancak maalesef ikinci yarıda, oyunun bazı bölümleri dışında, kontrol tamamen Göztepe'nin eline geçti. Etkili olduğumuz süreleri daha da artırmamız ve özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzdan dersler çıkarmamız gerekiyor. Skor 4-0'a geldikten sonra o golleri yememeliydik; çünkü futbolun doğası budur" ifadelerini kullandı.

Futbolda az hata yapanın galibiyete daha yakın olduğunu vurgulayan Ak, "Rakip on kişi kalsa dahi futbol sizi bir anda cezalandırabiliyor. Bu nedenle oyunun her anını doğru oynamak zorundayız. Futbol, sadece doğruları yapanın kazandığı bir oyun değildir; ne kadar az hata yaparsanız galibiyete o kadar yakın olursunuz. Bugün müthiş bir mücadele sergileyen takımımı tebrik ediyorum. Yeni bir hikaye başlattık, önemli bir adım attık. Umarım bu başarının devamı da gelecektir" şeklinde konuştu.

Elde edilen zaferi taraftara armağan ettiklerini belirten Ak, "Bu galibiyeti tüm Gaziantep camiasına ve güçlü taraftarımıza armağan ediyoruz" diye ekledi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GAZİANTEP FK #GÖZTEPE #ORHAN AK #TRENDYOL SÜPER LİG

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Orhan Ak: Yeni bir hikâye başlattık!
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