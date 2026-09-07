Premier Lig’de Hull City’ye gol atmak, puan almaktan zor

"TZOLAKIS, BİZİM ÇOK İSTEDİĞİMİZ BİR KALECİYDİ"

Takıma bu yaz katılan 23 yaşındaki Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis'in uzun süredir listelerinde olduğunu aktaran Erbil Bozkurt, "Bizim çok istediğimiz bir kaleciydi. Tabii transfer döneminde birçok ismi izlememiz gerekiyor. Scouting ekibi, yöneticilerimiz, başkanımız çok yardımcı oldu. Tzolakis, en başından beri izlediğimiz ve benim istediğim kalecilerin en başındaydı. Buraya gelmesi de çok önemli. Bizim için çok büyük bir transfer. Çok sakin bir kaleci. Daha 23 yaşında ve ileride çok daha başarılı işler yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

Yunan file bekçisinin Olympiakos ile 2024 yılında UEFA Konferans Ligi'ni kazandığını anımsatan Bozkurt, "Çok gelişmek isteyen bir kaleci. İleriye bakıp kendisini daha da geliştirmek isteyen bir isim olduğu için her şey şu an çok iyi gidiyor. Onunla çalışmak da çok zevkli çünkü daha da iyi olmak istiyor. Çok açık biri, karakteri çok düzgün. Bence daha da iyi olacak, buna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kalecilerin Championship ve Premier Lig'de çok zorlandığını kaydeden Bozkurt, "Çünkü adaptasyon süreci çok önemli. Belki dünyanın başka bir liginde yan toplarda, ortalarda kalecilere bu kadar fiziksel iş düşmüyor. İnşallah yılın kalecisi olursa hem bizim için hem kendisi için çok büyük bir başarı olur. Ama daha sezon uzun, çok maç var." dedi.