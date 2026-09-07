Sakaryaspor altyapısından 5 genç oyuncu A takımda!

Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde gelişimlerini sürdüren 5 genç futbolcu profesyonelliğe ilk adımı atarak A Takım kadrosuna seçildi.

A Takım'a 2007 doğumlu kaleci Mehmet Yusuf Can, 2008 doğumlu forvet Yunus Emre Tekerci, 2007 doğumlu kanat forvet Ayberk Açıkgöz, 2007 doğumlu sol bek Erdem Dağlı ve 2008 doğumlu orta saha oyuncusu Baran Baranır seçildi.

A Takım kadrosuna dahil edilen genç oyunculardan Erdem Dağlı ve Ayberk Açıkgöz, sezonun ilk maçı olan 1461 Trabzonspor deplasmanında Sakaryaspor'un 18 kişilik maç kadrosunda kendilerine yer buldu.

Genç futbolcular A Takım bünyesinde forma mücadelesi verecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör