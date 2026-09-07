Trabzonspor, Süper Lig’de 55 hafta sonra en farklı galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 5-0 yenen Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk maçında farklı bir galibiyete imza attı.

Bordo-mavili ekip, Süper Lig'de 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde etti.

Ligde en son 2024-2025 sezonunun 19. haftasında, 12 Ocak 2025 tarihinde, sahasında Antalyaspor'u 5-0 yenen bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısından aynı skorla üstün ayrılarak 602 gün sonra en farklı galibiyetine imza attı

Süper Lig'in ilk 3 haftasında bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 4 puan toplayan ve ardından teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi, teknik heyet değişiminin yaşandığı haftada Gençlerbirliği karşısında rahat galibiyet elde etti.

Ligin üçüncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı Gençlerbirliği maçında moral bularak çıkışa geçti.