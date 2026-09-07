UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026/2027 sezonu yarın başlayacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı yarın başlayacak.

2026/2027 sezonunda üçüncü kez uygulanan 36 takımlı lig aşamasında ilk hafta karşılaşmaları 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig aşamasında her takım, 4'ü iç saha ve 4'ü deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı rakiple karşı karşıya gelecek.



İLK HAFTALAR YARIN

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları yarın oynanacak 6 müsabakayla başlayacak. İlk günün dikkat çeken mücadelelerinde Borussia Dortmund, Villarreal'i konuk ederken, Porto ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Gecenin en önemli eşleşmelerinden birinde ise Real Madrid, sahasında Inter'i ağırlayacak.

G.SARAY 9 EYLÜL'DE OYNAYACAK

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerinden Galatasaray, lig aşamasındaki ilk maçında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Sporting CP ile karşılaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak mücadele, sarı-kırmızılıların Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonundaki sezon açılışı olacak.

Galatasaray'ın ilk hafta karşılaşmasının oynanacağı 9 Eylül'de Barcelona da Feyenoord'u konuk edecek. Aynı gün Liverpool ile Atletico Madrid, Paris Saint-Germain ile Slovan Bratislava ve Napoli ile Arsenal karşılaşacak.

F.BAHÇE ROMA'YI AĞIRLAYACAK

Türkiye'nin bir diğer temsilcisi Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma takımını konuk edecek. 10 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

Fenerbahçe'nin Roma'yı konuk edeceği gün Şampiyonlar Ligi'nde 6 karşılaşma oynanacak. Bayern Münih, sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşırken, Manchester United ise Sabah'ı ağırlayacak. PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk, Como-Leipzig ve Slavia Prag-Lens müsabakaları da günün diğer karşılaşmaları olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın programı (TSİ) şu şekilde:



Yarın

19.45 AEK Athens - LASK

19.45 Club Brugge - Aston Villa

22.00 Borussia Dortmund - Villarreal

22.00 Porto - Manchester City

22.00 Lille - Real Betis

22.00 Real Madrid - Inter



9 Eylül Çarşamba

19.45 Barcelona - Feyenoord

19.45 Stuttgart - Viking

22.00 Liverpool - Atletico Madrid

22.00 Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava

22.00 Sporting CP - Galatasaray

22.00 Napoli - Arsenal



10 Eylül Perşembe

19.45 Fenerbahçe - Roma

19.45 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk

22.00 Como - Leipzig

22.00 Bayern Münih - Bodo/Glimt

22.00 Manchester United - Sabah

22.00 Slavia Prag - Lens

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör