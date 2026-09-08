10 numara emin ellerde

Osimhen'in sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçında gözler Rafael Leao'da olacak. Galatasaray'ın 38 milyon Euro bonservisle Milan'dan renklerine kattığı Portekizli oyuncu, kulüp YouTube kanalına keyifli bir röportaj verdi. Sneijder, Drogba, Hagi gibi efsane oyuncuların formasını giydiği bir takımda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren tecrübeli yıldız şunları söyledi: "Okan Buruk, İtalyanca konuşuyor. O yüzden iletişimimiz çok iyi. Osimhen'e 100 asist yapmak istiyorum. Üçlü çektirmeyi ondan öğrendim. Hayatın tadını çıkarmak istiyorum. Bu yüzden sadece gülüyorum." G.Saray'da 10 numarayı giymek istediğini ancak Leroy Sane'de olduğunu da belirten Leao "10 numara doğru ellerde. Kendisi sevdiğim bir oyuncu. 27 numarayı giymem 7 numara ile bağlantılı ancak bunun hikâyesini daha sonra anlatacağım" diye konuştu.

ESKAS'LA KÖTÜ ANILARI VAR!

Galatasaray'ın, Sporting ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Portekiz'deki karşılaşmada Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland üstlenecek. 4. hakem Sigurd Kringstad olacak. VAR'da Almanya'dan Christian Dingert görev alacak. AVAR ise Belçika'dan Bram Van Driessche. Eskas daha önce Galatasaray'ın 2024'te sahasında Young Boys'a 1-0 kaybettiği maçta düdük çalmıştı. Norveçli hakem, F.Bahçe'nin 2025'te Rangers'ı penaltılarla 4-3 yendiği maçı da yönetmiş ancak kararları çok tartışılmıştı.