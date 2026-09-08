Trendyol 1. Lig'de Bursaspor
fırtınası devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta Manisa FK'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Ege ekibi 20. dakikada Sylla ile üstünlüğü aldı. 27'de İheanacho fileleri havalandırıp eşitliği sağladı. Müsabaka bitecek derken 90+2'de İheanacho bir kez daha sahneye çıkarak Timsah'a zaferi getirdi. Bu sonuçla Bursaspor, 6. maçında 5. galibiyetini elde etti. Manisa takımı ise üst üste ikinci defa yenildi. Nijeryalı forvet İheanacho, ligdeki 6 müsabakada da ağları sarstı. Yıldız isim, 8. golüne ulaştı.