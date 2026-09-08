Can suyu Hüseyin Çimşir’den

Ligin ilk üç haftasında yalnızca 4 puan toplayabilen Trabzonspor, Amed deplasmanındaki 2-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırmıştı. Kritik eşikte koltuğa oturan Hüseyin Çimşir, kısa sürede takıma aşıladığı enerji ve öz güvenle Fırtına'nın üstündeki kara bulutları dağıttı. Gençlerbirliği karşısında sergilenen 5-0'lık ezici futbol ve alınan farklı galibiyet, Karadeniz devine hem aradığı morali getirdi hem de yeni bir çıkış trendi başlattı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncu grubunun mental direncini ayağa kaldırarak fark yarattı. Sahada 90 dakika boyunca organize ve baskılı bir oyun ortaya koyan Trabzonspor, Çimşir'in taktiksel dokunuşlarıyla sezonun en net ve coşkulu futbolunu sergiledi. Galibiyetin ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, tecrübeli hocayı telefonla arayıp tebrik etti.

YÖNETİMIN ELI RAHATLADI, KONYA'DA GÖREV ONDA

Bordo-mavili yönetim, teknik adam arayışlarında aceleci davranmayacak. Takımın ortaya koyduğu iştahlı ve kararlı reaksiyon, teknik heyet konusundaki yol haritasını da doğrudan şekillendirdi. Yönetimin takdirini toplayan Hüseyin Çimşir'in, ligin bir sonraki virajı olan zorlu Konya deplasmanında da Trabzonspor'un başında sahaya çıkma ihtimali oldukça güçlendi. Çimşir'in bu maça kadar olan süreçte yine takımın başında olacağı ve taktik idmanların yanı sıra özellikle oyuncuların zihinsel durumlarını daha da güçlendirmeye çalışacağı ifade edildi.