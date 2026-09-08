Değerine değer kattı!

Transfer döneminde takımlar kadrolarını değiştirirken, Türkiye'ye de birbirinden önemli yıldızlar geldi. Beşiktaş ise 10 oyuncu alıp 20 isimle vedalaşarak kadrosunda ciddi bir değişim yaptı. Bu revizyonla sağlam bir iskelet oluşurken Kartal, Avrupa piyasasını da salladı. Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon ile bu sezon arasında kadro değeri en fazla yükselen 9. takım oldu. Geçen yılki değerini 93 milyon Euro seviyesine çeken Beşiktaş, 267 milyon Euro'ya ulaştı ve bu artış ilk 10'a girmesini sağladı. 180 milyon Euro artışla 1.45 milyar Euro değere çıkan Real Madrid ise zirveye kuruldu.

GALATASARAY 11. SIRADA KENDİNE YER BULDU

Listede Beşiktaş dışında 5 İngiliz, 3 İspanyol, 1 İtalyan takımı yer aldı. 412 milyon Euro ile Süper Lig'in en değerlisi olarak gösterilen Galatasaray ise geçen sezonki kadrosunun rakamlarını 83 milyon Euro yukarı çekip 11. basamağa yerleşti.