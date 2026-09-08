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Giriş Tarihi: 8.09.2026 09:02

Dursun Özbek'ten Hacısomanoğlu'nda Portekiz daveti! Riva'da buzlar eridi...

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da bir araya geldi. Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu'nun Sporting maçına davet etti.

Dursun Özbek’ten Hacısomanoğlu’nda Portekiz daveti! Riva’da buzlar eridi...
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Galatasaray ile TFF arasındaki ilişkiler geçen sezon bir hayli sıkıntılıydı.

Sarı-kırmızılılar, bir kamuoyu açıklamasıyla federasyon ile ilişkileri askıya aldıklarını bile duyurmuştu. Taraflar arasındaki buzlar dün eridi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Riva'da ziyaret etti. Görüşmede TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ile Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu da yer aldı.

MAÇA DAVET EDİLDİ

Hacıosmanoğlu ziyaretçilerine A Milli Takım forması hediye ederken, Özbek de TFF Başkanı'nı Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Portekiz deplasmanında Sporting ile oynayacakları maça davet etti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#İBRAHİM HACIOSMANOĞLU #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #GALATASARAY KULÜBÜ #DURSUN ÖZBEK

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Dursun Özbek'ten Hacısomanoğlu'nda Portekiz daveti! Riva'da buzlar eridi...
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