Dursun Özbek’ten Hacısomanoğlu’nda Portekiz daveti! Riva’da buzlar eridi...

Galatasaray ile TFF arasındaki ilişkiler geçen sezon bir hayli sıkıntılıydı.

Sarı-kırmızılılar, bir kamuoyu açıklamasıyla federasyon ile ilişkileri askıya aldıklarını bile duyurmuştu. Taraflar arasındaki buzlar dün eridi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Riva'da ziyaret etti. Görüşmede TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ile Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu da yer aldı.