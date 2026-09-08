En çalışkan asistan!

Beşiktaş sezonun ilk maçında Midtjylland'ı 1-0 yenerken kaçırdığı goller nedeniyle Olaitan, sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Ancak hem takım arkadaşları hem de Vincenzo İtaliano kendisine destek verdi ve İtalyan hoca, onu ısrarla oynatmaya devam etti. Toparlanan Olaitan sonrasında performansını yukarı çıkardı. Derbiye damga vuran 24 yaşındaki oyuncunun geldiği nokta herkesi mutlu etti. Teknik direktör İtaliano, 10 maçın 9'unda ilk 11'de görev verdiği Beninli futbolcuyu takımın en değerli parçalarından biri olarak görüyor. Tükenmeyen enerjisi dışında hücumda da müthiş etkili olan Olaitan, 4 asistle bu alanda takımın en iyisi oldu.

BATUM İÇİN SON KARARI UEFA VERECEK

UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Kasım'da İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maç için Gürcistan'ın Batum şehrini düşünüyor. Konuyu kendi içinde değerlendiren yönetim, nihai kararı vermesinin ardından UEFA ile görüşecek. Son karar ise UEFA'da olacak. Siyah-beyazlılar, 2024- 25 sezonunda da Hapoel Tel-Aviv ile Macaristan'ın Debrecen şehrinde oynamıştı.