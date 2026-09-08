Ernest Muçi gollerini atmaya devam ediyor!

Trabzonspor'un geçen sezon Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 15 gol ve 7 asistlik performansıyla takımının skor yükünü üstlenen oyuncular arasında yer aldı. Sezon başında bonservisi alınan Arnavut futbolcu, yeni sezonda da hücumdaki etkinliğini sürdürerek ilk 4 haftada görev aldığı 3 karşılaşmanın tamamında skora katkı sağladı.

3 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİST

Sezonun ilk haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle görev alamayan Muçi, ikinci haftada Başakşehir karşısında yaptığı asistle takımına katkı sağladı. Karşılaşmayı yüzde 95 pas isabeti ve 2 kilit pasla tamamlayan Arnavut oyuncu, hücum organizasyonlarındaki etkinliğiyle öne çıktı.

Trabzonspor'un üçüncü haftada deplasmanda Amedspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da Muçi, takımının tek golünde asist yapan isim oldu. Mohamed Salah'ın kaydettiği golün hazırlayıcısı olan 25 yaşındaki futbolcu, mücadeleyi 2 kilit pasla tamamladı.

GENÇLERBİRLİĞİ KARŞISINDA GOLLE BULUŞTU

Ligin 4'üncü haftasında Trabzonspor'un sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada Muçi, bu kez gol sevinci yaşadı. 59'uncu dakikada Mohamed Salah'ın asistinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderen Arnavut futbolcu, takımının 4'üncü golünü kaydetti. Karşılaşmada 63'üncü dakikada yerini Melih Kabasakal'a bırakan Muçi, sahada kaldığı süre içerisinde 1 kilit pas ve 2'si isabetli 4 şutla oynadı. Ceza sahası içinden ve dışından şut denemelerinde bulunan oyuncu, Trabzonspor'un hücumdaki etkili performansına katkı sağladı.

GEÇEN SEZONKİ KATKISINI SÜRDÜRÜYOR

Geçen sezon bordo-mavili formayla 15 gol ve 7 asistlik performans ortaya koyan Muçi, yeni sezonda da skor üretme istikrarını korudu. Başakşehir ve Amedspor karşılaşmalarında asist yapan, Gençlerbirliği karşısında ise golle buluşan Arnavut oyuncu, ligde görev aldığı 3 maçta toplam 3 gole doğrudan katkı sağladı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör