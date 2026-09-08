Galatasaray, Avrupa’da 341. kez sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile mücadele edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 341. karşılaşmasına çıkacak.
Avrupa serüveninde 1956-57 sezonuyla başlayan farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 340 maçta boy gösterdi. Yarın UEFA turnuvalarında ilk kez karşı karşıya geleceği Sporting, Galatasaray'ın 114. rakibi olacak.
Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 129 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa maçlarında rakip fileleri 468 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 518 gole engel olamadı.
"DEVLER LİGİ"NDE 19. SEZON
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19. kez mücadele ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 18 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek 8. kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.
Sarı-kırmızılı takım, 1993-94 ve 2001-02'de 2 ön eleme, 1994-95, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2003-04 ve 2006-07'de tek ön eleme, 2023-24'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-09, 2021-22 ve 2024-25 sezonlarında ise elemelerde takıldı.
Sarı-kırmızılılar, 2002-03, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2018-19, 2019-20, 2025-26 ile bu sezon ise doğrudan bilet aldı.
"KUPA 1"DE 170. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarın 170. kez sahne alacak.
UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 134 kez mücadele etti.
Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 46 galibiyet, 40 beraberlik, 83 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 181 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 283 gol gördü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEZONA İYİ GİREMİYOR
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup/lig aşamasında yaptığı 10 ilk hafta maçının sadece 1'ini kazanabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki açılış maçlarından 4'ünden beraberlikle ayrılırken, 5 kez de mağlup oldu.
Galatasaray'ın katıldığı son 10 Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki açılış performansı şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2003-2004
|Juventus-Galatasaray
|2-1
|2006-2007
|Galatasaray-Bordeaux
|0-0
|2012-2013
|Manchester United-Galatasaray
|1-0
|2013-2014
|Galatasaray-Real Madrid
|1-6
|2014-2015
|Galatasaray-Anderlecht
|1-1
|2015-2016
|Galatasaray-Atletico Madrid
|0-2
|2018-2019
|Galatasaray-Lokomotif Moskova
|3-0
|2019-2020
|Club Brugge-Galatasaray
|0-0
|2023-2024
|Galatasaray-Kopenhag
|2-2
|2025-2026
|Eintracht Frankfurt-Galatasaray
|5-1
SON 30 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 7 GALİBİYET
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 30 müsabakada 7 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşaması ve ilerisinde geride kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.
AVRUPA'DA SON 15 DEPLASMANDA 1 KEZ GÜLEBİLDİ
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı son 15 deplasman müsabakasının sadece birinde kazanabildi.
Galatasaray, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildiği Bayern Münih müsabakasıyla başlayan süreçte Avrupa kupalarında 15 dış saha maçı yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte sadece geçen sezon Hollanda temsilcisi Ajax'ı (3-0) mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray, diğer 14 mücadelede 3 beraberlik, 11 yenilgi yaşadı.
SON 39 AVRUPA MAÇINDA GOL OLDU
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 39 müsabakada en az 1 gol atıldı.
Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu.
Galatasaray'ın ardından çıktığı 39 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu maçların 15'ini kazanırken, 15'inden mağlup ayrıldı. Dokuz karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Takımlar, toplamda 140 kez skor tabelasını değiştirmeyi başardı.
"Cimbom" gol sesinin duyulduğu 39 maçlık süreçte 68 kez fileleri sarsarken, kalesindeki 72 gole engel olamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 6 mücadelede kalesini gole kapatmayı başarırken, 5 maçta gol sevinci yaşayamadı.
AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY
Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|35
|12
|8
|15
|42
|53
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|134
|34
|32
|68
|139
|230
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|34
|22
|7
|5
|75
|38
|Kupa Galipleri Kupası
|32
|12
|7
|13
|42
|55
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|104
|40
|36
|28
|168
|141
|UEFA Süper Kupa
|1
|1
|-
|-
|2
|1
|Toplam
|340
|121
|90
|129
|468
|518
EN FARKLI GALİBİYET VE MAĞLUBİYET
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-10 sezonu 3. eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşmayı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.
Sarı-kırmızılı takım, 1972-73 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e, 2019-20 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini aldı.