Galatasaray, Avrupa’da 341. kez sahne alacak

"DEVLER LİGİ"NDE 19. SEZON

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19. kez mücadele ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 18 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek 8. kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 1993-94 ve 2001-02'de 2 ön eleme, 1994-95, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2003-04 ve 2006-07'de tek ön eleme, 2023-24'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-09, 2021-22 ve 2024-25 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

Sarı-kırmızılılar, 2002-03, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2018-19, 2019-20, 2025-26 ile bu sezon ise doğrudan bilet aldı.

"KUPA 1"DE 170. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarın 170. kez sahne alacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 134 kez mücadele etti.

Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 46 galibiyet, 40 beraberlik, 83 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 181 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 283 gol gördü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.