Galatasaray’ın Sporting maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray, Devler Ligi'nin 1. haftasında Sporting Lizbon'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılıların zorlu müsabaka öncesinde Portekiz kampı kadrosu belli oldu. Günay Güvenç, Victor Osimhen, Wilfried Singo ve Mario Lemina kadroda bulunmuyor.
İşte Galatasaray'ın Sporting kafilesinde yer alan oyuncular:
Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leão, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov