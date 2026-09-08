Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın Sporting maçı kamp kadrosu belli oldu!
Giriş Tarihi: 8.09.2026 11:33 Son Güncelleme: 8.09.2026 11:36

Galatasaray'ın Sporting maçı kamp kadrosu belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Sporting Lizbon ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray’ın Sporting maçı kamp kadrosu belli oldu!
  • ABONE OL

Galatasaray, Devler Ligi'nin 1. haftasında Sporting Lizbon'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılıların zorlu müsabaka öncesinde Portekiz kampı kadrosu belli oldu. Günay Güvenç, Victor Osimhen, Wilfried Singo ve Mario Lemina kadroda bulunmuyor.

İşte Galatasaray'ın Sporting kafilesinde yer alan oyuncular:

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leão, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SPORTİNG LİZBON #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #DEVLER LİGİ #SPORTİNG #PORTEKİZ #GALATASARAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın Sporting maçı kamp kadrosu belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA