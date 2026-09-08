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Giriş Tarihi: 8.09.2026

Gaziantep coştu Göztepe şokta

Gaziantep coştu Göztepe şokta
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. İzmir'de oynanan müsabakada ilk yarıda fişi çeken konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Halil Dervişoğlu, 10'da Abena, 34 ve 45+1'de Kozlowski kaydetti. 31. dakikada penaltı atışından yararlanamayan ev sahibi ise 52 ve 90+3'te penaltıdan Juan ile gol buldu. Öte yandan Göztepe'de Ogün Bayrak 72. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ligdeki ikinci galibiyetini alan Gaziantep puanını 7'ye çıkardı. Henüz galibiyetle tanışamayan Göztepe ise 1 puanda kaldı.
#GAZİANTEP FK #HALİL DERVİŞOĞLU #GÖZTEPE

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Gaziantep coştu Göztepe şokta
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