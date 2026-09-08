Gaziantep coştu Göztepe şokta

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK
, deplasmanda Göztepe
'yi 4-2 mağlup etti. İzmir'de oynanan müsabakada ilk yarıda fişi çeken konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Halil Dervişoğlu, 10'da Abena, 34 ve 45+1'de Kozlowski kaydetti.
31. dakikada penaltı atışından yararlanamayan ev sahibi ise 52 ve 90+3'te penaltıdan Juan ile gol buldu. Öte yandan Göztepe'de Ogün Bayrak 72. dakikada kırmızı kart görerek
takımını 10 kişi bıraktı. Ligdeki ikinci galibiyetini alan Gaziantep puanını 7'ye çıkardı. Henüz galibiyetle tanışamayan Göztepe ise 1 puanda kaldı.