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Giriş Tarihi: 8.09.2026 22:22

Göztepe'de kaleci Luka Gugeshashvili kadro dışı!

Göztepe Kulübü, Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını ve 27 yaşındaki oyuncunun kadro dışı bırakıldığını bildirdi.

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AA
Göztepe’de kaleci Luka Gugeshashvili kadro dışı!
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Süper Lig ekibi Göztepe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'nin kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncumuz Luka Gugeshashvili hakkında, dün akşam oynanan Gaziantep FK karşılaşması sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle kulübümüz tarafından disiplin süreci başlatılmıştır. Disiplin süreci sonuçlanana kadar oyuncumuz, takımdan ayrı çalışacaktır." denildi.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK'ye 4-2 mağlup oldu. İzmir temsilcisi, ilk yarıyı 4-0 geride kapatırken kaleci Luka Gugeshashvili ile taraftarlar arasında gerilim yaşandı. Gugeshashvili, devre arasında ise oyundan alınmıştı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #GAZİANTEP FK #GÖZTEPE

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Göztepe'de kaleci Luka Gugeshashvili kadro dışı!
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