Hüseyin Çimşir, Trabzonspor’a can suyu oldu!

YÖNETİMIN ELİ RAHATLADI, KONYA'DA GÖREV ONDA

Bordo-mavili yönetim, teknik adam arayışlarında aceleci davranmayacak. Takımın ortaya koyduğu iştahlı ve kararlı reaksiyon, teknik heyet konusundaki yol haritasını da doğrudan şekillendirdi.

Yönetimin takdirini toplayan Hüseyin Çimşir'in, ligin bir sonraki virajı olan zorlu Konya deplasmanında da Trabzonspor'un başında sahaya çıkma ihtimali oldukça güçlendi. Çimşir'in bu maça kadar olan süreçte yine takımın başında olacağı ve taktik idmanların yanı sıra özellikle oyuncuların zihinsel durumlarını daha da güçlendirmeye çalışacağı ifade edildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör