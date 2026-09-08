İlk yabancı kaptan Daniel Avramovski Muğlaspor tarihine geçti

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Muğlaspor'un Kuzey Makedonyalı futbolcusu Daniel Avramovski, kulüp tarihinin ilk yabancı takım kaptanı olma ünvanına sahip. 31 yaşındaki Avramovski, yayımladığı mesajında taraftarlara teşekkür etti. Avramovski, kendi sahalarında oynadıkları ilk maçın kendileri için çok özel olduğunu belirterek, sahada ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ifade etti.



"YOLUMUZA DAHA GÜÇLÜ DEVAM EDECEĞİZ"

Avramovski mesajında, "Taraftarlarımızın önünde, kendi sahamızda oynadığımız ilk maç hepimiz için çok özel bir gündü. Takım olarak bize gösterilen inanılmaz desteğe galibiyetle karşılık vermeyi çok istedik. Üç puanı alamadık ancak sahada elimizden gelenin en iyisini yaptık ve son düdüğe kadar mücadele ettik. Bu sonuçla birlikte üst üste beşinci maçımızı da kaybetmeden tamamladık. Bundan sonra yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, taraftarlara ve takıma destek veren herkese de teşekkür ederek, "Muhteşem destekleri için taraftarlarımıza, ayrıca yanımızda olan ve bu takıma inanan herkese çok teşekkür ederiz. Birlikte daha güçlüyüz" dedi.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör