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Giriş Tarihi: 9.09.2026 00:23

Manchester City, Porto'yu Haaland ile yıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmalar sona erdi. Manchester City, deplasmanda Porto'yu Erling Haaland'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

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DHA
Manchester City, Porto’yu Haaland ile yıktı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmaları başladı. İlk gün programında 6 karşılaşma oynandı.

Manchester City, Porto deplasmanında 2-0 kazandı. İngiliz devi, Erling Haaland'ın 47 ve 90+1'de attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

Manchester City, ikinci haftada PSG'yi konuk edecek. Porto ise Real Betis ile deplasmanda karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece alınan sonuçlar şu şekilde:

AEK Atina - LASK Linz: 1-0

Club Brugge - Aston Villa: 2-3

Borussia Dortmund - Villarreal: 3-2

Real Madrid - Inter: 2-1

Porto - Manchester City: 0-2

Lille - Real Betis: 2-3

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Manchester City, Porto'yu Haaland ile yıktı!
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