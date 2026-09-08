Rafael Leao’den Sporting maçı sözleri: Galibiyet için hazırım

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao, yarın TSİ 22.00'de başlayacak Sporting müsabakası öncesinde maçın yapılacağı Jose Alvalade Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir maçın kendilerini beklediğini aktaran Leao, "Sporting'i takip ediyorum. Çok iyi futbol oynuyorlar, çok kaliteli oyuncuları var. Takım arkadaşlarıma da zor bir maç olacağını söyledim. Rakibe saygı duyarak kendi kalitemizi göstermek istiyoruz. Geçen sezon çok iyi işler yaptık. Çok büyük takımlara karşı kazandık. Yarın kazanmak için oynayacağız." diye konuştu.

"FARKLI BİR MAÇ OLACAK"

Sporting altyapısından yetiştiğini hatırlatan yıldız hücum oyuncusu, "Farklı bir maç olacak. İlk defa Sporting'e karşı oynayacağım. Çok sevdiğim, gelişmeme ve bu seviyeye gelmeme yardımcı olan bir kulüp." dedi.

"BURAYA KAZANMAYA GELDİK"

Leao, Galatasaray'a odaklandığını vurgulayarak, "Sporting, benim çok sevdiğim bir takım ama bugün onlara odaklanamam. Galatasaray'ın futbolcusuyum. Giydiğim forma Galatasaray forması. Buraya kazanmak için geldik. Kazanmayı deneyeceğiz. Sporting çok güçlü bir takım. Çok farklı işler yapabilecek oyuncuları var." ifadelerini kullandı.

"KENDİ FORMAMI SAVUNMAM LAZIM"

Sporting'den olaylı bir şekilde ayrılan Rafael Leao, "Burada oynadığımda daima destek gördüm. Bence benimle taraftarlar arasında garip bir atmosfer olmayacak. Bana saygı duyacaklar. İki taraf için de karışık bir durum olacak. Bence kötü bir şey olmayacak ve saygı ile duygularımız aynı şekilde kalacak. Buradaki önemli şey eğlenmek ve futboldan zevk almak. İki yıldır Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyordum. Döndüğüm için mutluyum. Kendi formamı savunmam lazım. Bu da Galatasaray forması. En önemli şey de bu." şeklinde görüş belirtti.

"YETERLİ KALİTEMİZ VAR"

Portekizli futbolcu, takım arkadaşlarına Sporting hakkında bilgi verdiğini aktararak, "Takım arkadaşlarımı Sporting hakkında uyardım. Onların sahip olduğu futbolcular ve form durumlarıyla ilgili konuştum. Bence çok zor bir maç olacak. Küçük detaylar sonucu belli edecek. Bu hafta iyi hazırlandık. Duran toplara çok çalıştık. Çünkü Sporting duran toplarda çok güçlü. Bence yeterli kalitemiz var. Maçın herhangi bir anında farklılık oluşturabiliriz. Maçın ilk dakikasından sonuna kadar odaklanmamız gereken bir maç olacak." diye konuştu.

SAKATLIKLAR İÇİN AÇIKLAMA

Rafael Leao, sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun eksikliğini hissettirmemeye çalışacaklarını dile getirdi.

Özellikle Osimhen'in takım üzerindeki etkisine değinen 27 yaşındaki oyuncu, "Çok önemli oyuncular bizim için. Yarın bizimle olamayacaklar. Bize hücumda çok fazla yardımcı oluyorlar. Ancak Galatasaray, bu yaz çok iyi bir kadro kurdu. Her pozisyonda görev alabilecek çok oyuncu var. Yarın bu şekilde de galip gelebileceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"FİZİKSEL OLARAK İYİYİM"

Leao, Milan'dayken yaşadığı sakatlığı atlattığını ve fiziksel olarak iyi olduğunu söyledi.

Durumunun sorulması üzerine Leao, "Fiziksel olarak iyiyim. Küçük bir sakatlık geçirdim. İki hafta önce atlattım ama şu anda döndüm. Galatasaray'daki teknik ekip ve sağlık ekibi, hızlı bir şekilde dönmeme yardımcı oldu. Yarın takımıma yardım etmek ve galibiyet için hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

"DEĞİŞİKLİK ZAMANIN GELDİĞİNİ HİSSETTİM"

Rafael Leao, Milan'dan ayrılıp Galatasaray'a transfer olma sürecinde teknik direktör Ruben Amorim ile olan diyaloğunu anlattı.

Bir dönem Sporting'i çalıştıran ve şu anda Milan'da görev yapan Portekizli Amorim ile görüşmesinden bahseden Leao, şunları kaydetti:

"Bazen hayatta değişiklik yapmanız gerekir. Milan'da oynuyordum. Bu yaz bu değişikliği yapmanın zamanı geldiğini hissettim. Amorim ile konuştum. Her zaman açık bir iletişimimiz vardı. Her zaman onun hakkında çok iyi şeyler duydum. Onu çok tanımıyordum ama milli takımdaki arkadaşlarımdan iyi şeyler duyuyordum. Her zaman bana iyi antrenör ve mükemmel bir insan olduğunu söylediler. İlişkimiz iyiydi. Onunla konuştum ve bir değişiklik yapmak istediğimi söyledim. O da benim kararıma saygı duydu. Oradan güzel bir şekilde ayrıldım. Bana çok fazla yardımcı oldu. Ben de onlara çok fazla katkıda bulunmaya çalıştım. Bugün Galatasaray'ın oyuncusuyum ve umarım Milan iyi bir şekilde devam edebilir. Ben de bir Milan taraftarı olmaya devam edeceğim."

Galatasaray'a transferini değerlendiren Leao, "Galatasaray'a çok teşekkür ediyorum. Benim için çok uğraştılar. Beni iki aydır takıma almak istiyorlardı. Galatasaray'ın projesine her zaman inandım ve buraya geldim. Bana tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansını verdiler. Taraftarlar inanılmaz. Sonuna kadar Galatasaray'ı yaşıyorlar. Burada çok fazla Galatasaray taraftarı olacağına inanıyorum. Bu benim için önemliydi. Dışarıdaki maçlarda taraftarların hissiyatını görmek önemliydi. Bu tarz bir kulüp için oynamak çok değerli. Galatasaray için her şeyimi vereceğim." diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör