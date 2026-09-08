Rekorlar 10’dan sorulur

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Gençlerbirliği karşısında alınan 5-0'lık galibiyette bir gol ve bir asistle öne çıktı. 34 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili formayla 11 başladığı ilk 3 lig maçında 4 gole ulaşarak bunu başaran ilk yabancı futbolcu oldu ve önemli bir rekora imza attı. Bu arada Salah, bir lig maçında hem gol atıp hem asist yapma başarısını Şubat 2025'ten sonra ilk kez gösterdi. Deneyimli futbolcu bu performansı son olarak Premier Lig'de eski takımı Liverpool'un, Manchester City ile oynadığı karşılaşmada sergilemişti. Bu arada sezona kötü başlamasına rağmen Gençlerbirliği mücadelesinde kazanılan penaltıyı Onuachu'nun, Salah'a bırakması büyük takdir topladı. Mısırlı oyuncu, soyunma odasında Nijeryalı yıldıza özel olarak teşekkür etti.

%55

Trabzonspor, rakip fileleri 4 maçta 9 kez havalandırdı. Salah 4 gol, 1 asistle 5 gole doğrudan katkı yaparken takımın da skor yükünü sırtladı. Mısırlı yıldız, Fırtına'da gollerin yüzde 55'ine imza attı.

MÜJDE!

G.Birliği maçında sakatlanan Onuachu'nun ciddi bir durumunun olmadığı ve Konya maçında oynayacağı bildirildi.