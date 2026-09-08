Riva’da buzları erittiler

G.Saray ile TFF
arasındaki ilişkiler geçen sezon bir hayli sıkıntılıydı. Sarı-kırmızılılar, bir kamuoyu açıklamasıyla federasyon ile ilişkileri askıya aldıklarını bile duyurmuştu. Taraflar arasındaki buzlar dün eridi. Galatasaray
Başkanı Dursun Özbek
, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
'nu Riva'da ziyaret etti. Görüşmede TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ile Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu
da yer aldı. Hacıosmanoğlu ziyaretçilerine A Milli Takım forması hediye ederken, Özbek de TFF Başkanı'nı Şampiyonlar Ligi'nde yarın Portekiz deplasmanında Sporting ile oynayacakları maça davet etti.