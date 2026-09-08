Rizesporlu attı Alanya kazandı

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin ikinci devresinde Akdeniz ekibi golü buldu. 70. dakikada Alanyaspor
'un kullandığı köşe vuruşunda Zakaria Ariss, zoru başararak kafayla topu uzak mesafeden kendi ağlarına gönderdi.
Karadeniz takımı rakibi ablukaya alıp oyunda hakimiyeti kursa da geri dönmeyi başaramadı. 5 isabetli şutta kaleci Victor geçit vermedi. Deplasmandaki iki maçı da kazanan Çaykur Rizespor
böylece evinde çıktığı iki karşılaşmayı da kaybetmiş oldu.