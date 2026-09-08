Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz şoku!

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan solbek Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Rıdvan Yılmaz'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında sol uyluk iç bölgesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesi ve yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

ERZURUMSPOR MAÇINDA YOK

25 yaşındaki futbolcu, cuma günü Erzurumspor FK ile oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör