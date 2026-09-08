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Giriş Tarihi: 8.09.2026 08:49 Son Güncelleme: 8.09.2026 08:52

Trabzonspor'da Muhammed Salah'tan bir rekor daha!

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, Gençlerbirliği maçında attığı golle kariyerinde bir rekor daha kırmayı başardı.

Trabzonspor’da Muhammed Salah’tan bir rekor daha!
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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Gençlerbirliği karşısında alınan 5-0'lık galibiyette bir gol ve bir asistle öne çıktı.

BİR REKOR DAHA

34 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili formayla 11 başladığı ilk 3 lig maçında 4 gole ulaşarak bunu başaran ilk yabancı futbolcu oldu ve önemli bir rekora imza attı. Salah, bir lig maçında hem gol atıp hem asist yapma başarısını Şubat 2025'ten sonra ilk kez gösterdi. Deneyimli futbolcu bu performansı son olarak Premier Lig'de eski takımı Liverpool'un, Manchester City ile oynadığı karşılaşmada sergilemişti.

ONUACHU'YA TEŞEKKÜR

Sezona kötü başlamasına rağmen Gençlerbirliği mücadelesinde kazanılan penaltıyı Onuachu'nun, Salah'a bırakması büyük takdir topladı. Mısırlı oyuncu, soyunma odasında Nijeryalı yıldıza özel olarak teşekkür etti.

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Trabzonspor, rakip fileleri 4 maçta 9 kez havalandırdı. Salah 4 gol, 1 asistle 5 gole doğrudan katkı yaparken takımın da skor yükünü sırtladı. Mısırlı yıldız, Fırtına'da gollerin yüzde 55'ine imza attı.

Öte yandan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Onuachu'nun ciddi bir durumunun olmadığı ve Konya maçında oynayacağı bildirildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#PREMİER LİG #LİVERPOOL #MANCHESTER CİTY

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Trabzonspor'da Muhammed Salah'tan bir rekor daha!
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