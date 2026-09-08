Trabzonspor’da Muhammed Salah’tan bir rekor daha!

BİR REKOR DAHA

34 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili formayla 11 başladığı ilk 3 lig maçında 4 gole ulaşarak bunu başaran ilk yabancı futbolcu oldu ve önemli bir rekora imza attı. Salah, bir lig maçında hem gol atıp hem asist yapma başarısını Şubat 2025'ten sonra ilk kez gösterdi. Deneyimli futbolcu bu performansı son olarak Premier Lig'de eski takımı Liverpool'un, Manchester City ile oynadığı karşılaşmada sergilemişti.