Yeni taktik yeni düzen

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan 2-1'lik mağlubiyet ve ortaya konan kötü futbolun ardından teknik heyet harekete geçti. İsmail Kartal, yalnızca oyuncu tercihlerinde değil, oyun planında da önemli değişiklikler yapacak. Beşiktaş'a verilen pozisyonlar ve takımın oyun içerisindeki dağınık görüntüsü, teknik heyet tarafından detaylı şekilde analiz ediliyor. Kartal'ın bu doğrultuda ilk olarak ön alan baskısının şiddetini azaltması ve daha kompakt bir oyun yapısına geçmesi bekleniyor. Beşiktaş karşılaşmasında yaşanan savunma problemlerinin tekrarlanmaması için özellikle takım boyunun kısaltılması, savunma güvenliğinin artırılması ve hücum geçişlerinde daha doğru pozisyon alınması üzerinde duruluyor. İsmail Kartal'ın ayrıca Roma maçı öncesi takımın tecrübeli isimleriyle de bir toplantı yapacağı öğrenildi. Camia ve yönetim, Şampiyonlar Ligi'ne güzel bir başlangıç beklerken, Kartal da derbi yenilgisi sonrası kara bulutların dağılması için maça ekstra önem veriyor.

İLK 4 HAFTA ALARMI!

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk 4 haftada 2 veya daha fazla mağlubiyet aldığı hiçbir sezonda şampiyonluğa ulaşamadı. Sarı-lacivertlilerin sezon başlangıçlarındaki bu istatistik dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin ilk 4 haftada en az 2 yenilgi aldığı sezonlarda ligdeki dereceleri şöyle olmuştu. 1965-66'yı 4. bitirdi. 1971-72 ve 2016-17'de 3. oldu. 1987-88'de 8. sıradaydı. 2018-19'da ise 6. oldu. Sarı-lacivertli takımın bu sezonki ilk haftalarda aldığı sonuçlar ve 4 haftada kaçan 6 puan söz konusu istatistiği yeniden gündeme getirdi.