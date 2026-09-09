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Giriş Tarihi: 9.09.2026 19:07

CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon – Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Sporting Lizbon ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadelenin canlı anlatımını ve detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon – Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.

Kritik maçta Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak. Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland üstlenecek.

Zorlu müsabakada VAR'da Christian Dingert, AVAR'da ise Bram Van Driessche görev alacak.

Sporting Lizbon – Galatasaray karşılaşması saat 22.00'de başlayacak.

Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Sporting Lizbon: Rui Silva, Fresneda, Debast, Inacio, Araujo, Doumbia, Altimira, Zalazar, Catamo, Gonçalves, Suarez.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz.

4 OYUNCU YOK

Galatasaray'da 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle, Sporting Lizbon deplasmanında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda; Günay Güven, Osimhen, Lemina ve Singo kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SPORTİNG LİZBON #GALATASARAY #ŞAMPİYONLAR LİGİ #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

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CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon – Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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