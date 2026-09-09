CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon – Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.
Kritik maçta Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak. Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland üstlenecek.
Zorlu müsabakada VAR'da Christian Dingert, AVAR'da ise Bram Van Driessche görev alacak.
Sporting Lizbon – Galatasaray karşılaşması saat 22.00'de başlayacak.
Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Sporting Lizbon: Rui Silva, Fresneda, Debast, Inacio, Araujo, Doumbia, Altimira, Zalazar, Catamo, Gonçalves, Suarez.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz.
4 OYUNCU YOK
Galatasaray'da 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle, Sporting Lizbon deplasmanında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılarda; Günay Güven, Osimhen, Lemina ve Singo kamp kadrosuna dahil edilmedi.