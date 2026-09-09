Chelsea, İngiltere Lig Kupası’nda iki farklı geriden gelerek tur atladı

İngiltere Lig Kupası 3. turunda Chelsea, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Leeds United'ı 6-3 yenerek tur atladı.

Premier Lig'de hafta sonu Arsenal'a 2-1 yenildiği kadrosunda 9 değişikliğe giden Chelsea, karşılaşmanın ilk 10 dakikasında Jamie Gittens ve Estevao ile tehlikeli gelse de ilkinde kaleci Michael Zetterer'i, ikincisinde savunmayı geçemedi.

22. dakikada sağ taraftan uzun kullanılan taç atışında, Chelsea ceza alanında oluşan karambolde Brenden Aaronson'un vuruşunda kaleci Mike Penders topu çeldi. Dönen topa Leeds United'ın yeni transferi Bosna Hersekli Tarık Muharemovic'in kafa vuruşunda, Penders son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

Bu pozisyondan bir dakika sonra sağ taraftan kullanılan korner atışında, arka direkte iki Chelseali oyuncuya rağmen iyi yükselen Muharemovic, kafa vuruşuyla yeni takımındaki ilk golünü attı: 0-1.

39. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Gittens'in açısı daralmasına karşın çektiği şutta, kaleci Zetterer topu kornere çeldi.

Soyunma odasına 1-0 geride giden Chelsea'de teknik direktör Xabi Alonso, ikinci yarıya Reece James, Morgan Rogers, Cole Palmer ve Pedro Neto'yu oyuna alarak başladı.

48. dakikada Leeds United farkı ikiye çıkardı. Chelsea savunmasının uzaklaştıramadığı topla son çizgiye kadar inen Ethan Ampadu'nun içeriye çıkardığı topu James Justin topuk pasıyla Aaronson'a bıraktı. ABD'li futbolcu bomboş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

53. dakikada Chelsea penaltı kazandı. Daniel James'in Pep Chavarria'ya müdahalesi sonrası kazanılan penaltı atışında, Cole Palmer topu kaleci Zetterer'in uzandığı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2.

55. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Palmer, ceza alanı sağ çaprazından yerden falsolu bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 2-2.

59. dakikada Chelsea bu kez üstünlüğü yakaladı. Morgan Rodgers'ın son anda yatarak verdiği pasla ceza yayı içinde buluşan Neto'nun bekletmeden vuruşunda, top kaleci Zetterer'in sağından ağlarla buluştu: 3-2.

Tempoyu düşürmeyen Chelsea, 12 dakika içinde 4. golü buldu. Morgan Rogers'ın sağ taraftan ceza alanına gönderdiği topu sırtı kaleye dönükken kontrol eden Danny Welbeck, iki oyuncudan sıyrılarak topu filelere gönderdi: 4-2.

75. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Noah Okafor'un penaltı noktasına doğru çıkardığı pası Dominic Calwert-Lewin tamamladı ve konuk ekip farkı bire indirdi: 4-3.

80. dakikada sol taraftan ceza alanına Rogers'ın çıkardığı topu savunmanın arkasındaki Valentin Barco sol ayakla çektiği sert şutla ağlara gönderdi: 5-3.

90+4. dakikada Valentin Barco'nun ceza yayından çektiği sert şuta kafayla vuran Welbeck, topu kaleci Zetterer'in bakışları arasında ağlara göndererek maçın skorunu belirledi: 6-3.

9 gollü mücadeleden taraftarları önünde galip ayrılan Chelsea, 4. tura çıktı.

16 YAŞINDAKİ WATSON, İLK KEZ FORMA GİYDİ

16 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Reggie Watson, Chelsea formasıyla ilk maçına çıktı.

Watson, 46. dakikada yerini Reece James'e bıraktı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör