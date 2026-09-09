Galatasaray, Avrupa deplasmanlarında zorlanıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Galatasaray, Sporting deplasmanından 3-1 mağlup ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasman müsabakasının sadece birinde kazanabildi.

Galatasaray, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildiği Bayern Münih müsabakasıyla başlayan süreçte Avrupa kupalarında 16 dış saha maçı yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte sadece geçen sezon Hollanda temsilcisi Ajax'ı (3-0) mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray, diğer 15 mücadelede 3 beraberlik alırken, 12. kez yenildi.

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