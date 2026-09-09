Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Avrupa deplasmanlarında zorlanıyor!
Giriş Tarihi: 10.09.2026 00:11

Galatasaray, Avrupa deplasmanlarında zorlanıyor!

Galatasaray, Sporting deplasmanında 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların, Avrupa’daki deplasman karnesi dikkat çekti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray, Avrupa deplasmanlarında zorlanıyor!
  • ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Galatasaray, Sporting deplasmanından 3-1 mağlup ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasman müsabakasının sadece birinde kazanabildi.

Galatasaray, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildiği Bayern Münih müsabakasıyla başlayan süreçte Avrupa kupalarında 16 dış saha maçı yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte sadece geçen sezon Hollanda temsilcisi Ajax'ı (3-0) mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray, diğer 15 mücadelede 3 beraberlik alırken, 12. kez yenildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #SPORTİNG #GALATASARAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Avrupa deplasmanlarında zorlanıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA